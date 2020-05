FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den Ankauf von Unternehmensanleihen, die nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Wie Reuters unter Berufung auf mit den Überlegungen vertraute Personen berichtet, gibt es noch keinen konkreten Vorschlag für ein solches Vorgehen, dass die Zentralbank erhöhten Ausfallrisiken aussetzen würde. Einige Mitglieder des EZB-Rats müssten noch überzeugt werden, das Thema sei weiterhin "offen", hieß es.

Bundesbank-Vorständin Sabine Mauderer hatte Dow Jones am Donnerstag gesagt, dass die Bundesbank unter Umständen bereit wäre, den Ankauf so genannter "Fallen Angels" mitzutragen, so lange klar sei, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handele. Als "Fallen Angels" werden Unternehmen bezeichnet, die vor der Corona-Krise ein Investment-Grade-Rating hatten, dieses aber verloren haben.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2020 08:49 ET (12:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.