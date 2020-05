Die Arbeitslosenquote stieg in Kanada im April weniger stark an als erwartet - Der USD/CAD handelt weiterhin im negativen Bereich unter 1,3950 - Die Nettoveränderung der Beschäftigung in Kanada ging im April um 1,99 Millionen zurück und erhöhte die Arbeitslosenquote von 7,8% im März auf 13%, berichtete Statistics Canada am Freitag. Diese Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...