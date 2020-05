SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der Gesundheits- und Arbeitsschutz für ausländische Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft soll künftig noch besser kontrolliert werden. Das haben die Länder-Agrarminister nach einer Videokonferenz mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Freitag in Saarbrücken zugesichert. Die zusätzlichen Standards aufgrund der Corona-Pandemie sollten "dauerhaft implementiert" werden, sagte der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, der saarländische Ressortchef Reinhold Jost (SPD): "Weil ich es für wichtig erachte, dass man diesen Menschen vernünftige Rahmenbedingungen bietet."



Klöckner hatte die für die Kontrolle der Hygiene-, Arbeits- und Unterbringungsvorschriften zuständigen Länder aufgefordert, bis Ende Mai nach Berlin zu berichten, "wie vor Ort der Vollzug ist". "Am Ende ist es so: Wenn es schwarze Schafe gibt, dann schadet es allen." Es müsse unbedingt vermieden werden, dass keine Saisonarbeitskräfte mehr nach Deutschland kommen dürften: "Denn dann hätten wir ein Problem." Die Bundesregierung hatte Anfang April wegen drohender Engpässe in der Landwirtschaft die Einreise von bis zu 80 000 ausländischen Saisonkräfte in den Monaten April und Mai erlaubt./rtt/DP/jha

