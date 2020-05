DGAP-News: 4basebio AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 4basebio AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.06.2020 in Heidelberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-05-08 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 4basebio AG Heidelberg Wertpapier-Kenn-Nr.: A2YN80 / ISIN: DE000A2YN801 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am *Mittwoch, den 17. Juni 2020 um 11:00 Uhr*, in Form einer virtuellen Hauptversammlung stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Eine Bild- und Tonübertragung (keine elektronische Teilnahme) der gesamten Versammlung wird live im Internet unter der Adresse https://investors.4basebio.com/de/hv/ erfolgen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Bitte beachten Sie insbesondere die Regelungen zur weiterhin erforderlichen Anmeldung zur Hauptversammlung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Waldhofer Straße 102, 69123 Heidelberg. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des für die 4basebio AG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts einschließlich der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2019* Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt und damit festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 im Wege der Einzelentlastung wie folgt Beschluss zu fassen: a) Frau Dr. Cristina Garmendia Mendizábal wird Entlastung erteilt. b) Herrn Joseph M. Fernández wird Entlastung erteilt. c) Herrn Dr. Trevor Jarman wird Entlastung erteilt. d) Herrn Tim McCarthy wird Entlastung erteilt. e) Herrn Peter Llewellyn-Davies wird Entlastung erteilt. f) Frau María del Pilar de la Huerta Martínez wird Entlastung erteilt. g) Herrn Hansjörg Plaggemars wird Entlastung erteilt. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt Beschluss zu fassen: a) Herrn Dr. Heikki Lanckriet wird Entlastung erteilt. b) Herrn David Roth wird Entlastung erteilt. 4. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020* Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines Prüfungsausschusses - vor, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer zu bestellen. 5. *Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Auflage des Aktienoptionsplans 2017* Die Hauptversammlung vom 7. Juli 2017 hat unter Tagesordnungspunkt 5 a) eine Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2017 beschlossen. Unter 'a) ee) Erfolgsziel(e)' sieht die bisherige Ermächtigung vor, dass die Ausübung der Aktienoptionen 2017 unter der Voraussetzung steht, dass der konsolidierte Jahresumsatz des 4basebio Konzerns (damals noch SYGNIS Konzerns) EUR 20 Mio. überschritten hat (Erfolgsziel i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). Infolge des im Januar 2020 abgeschlossenen Verkaufs des Proteomik- und Immunologie-Geschäfts an die Abcam plc., ist das im Aktienoptionsplan 2017 bislang vorgesehene umsatzbezogene Erfolgsziel realistischerweise nicht mehr zu erreichen. Daher soll das Erfolgsziel an die neuen Umstände angepasst werden. An den sonstigen Optionsbedingungen, insbesondere dem Ausgabebetrag ändert sich nichts. Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt Beschluss zu fassen: Der Absatz 'a) ee)' der Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2017, wie in der Hauptversammlung vom 7. Juli 2017 beschlossen, wird wie folgt geändert: _'ee) Erfolgsziel(e)_ _Die Ausübung der Aktienoptionen 2017 steht unter der Voraussetzung, dass der durchschnittliche Schlussauktionspreis im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) für die Aktien der 4basebio AG während der letzten 10 Börsenhandelstage vor Ausübung mindestens EUR 4,00 beträgt.'_ 6. *Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Auflage des Aktienoptionsplans 2019* Die Hauptversammlung vom 9. Juli 2019 hat unter Tagesordnungspunkt 5 a) eine Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2019 beschlossen. Unter 'a) ee) 'Erfolgsziel(e)' sieht die bisherige Ermächtigung vor, dass die Ausübung der Aktienoptionen 2019 unter der Voraussetzung steht, dass der konsolidierte Jahresumsatz des 4basebio Konzerns (damals noch: Expedeon Konzerns) Euro 20 Mio. überschritten hat (Erfolgsziel i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). Infolge des im Januar 2020 abgeschlossenen Verkaufs des Proteomik- und Immunologie-Geschäfts an die Abcam plc., ist das im Aktienoptionsplan 2019 bislang vorgesehene umsatzbezogene Erfolgsziel realistischerweise nicht mehr zu erreichen. Daher soll das Erfolgsziel an die neuen Umstände angepasst werden. An den sonstigen Optionsbedingungen, insbesondere dem Ausgabebetrag ändert sich nichts. Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt Beschluss zu fassen: Der Absatz 'a) ee)' der Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2019, wie in der Hauptversammlung vom 9. Juli 2019 beschlossen, wird wie folgt geändert: _'ee) Erfolgsziel(e)_ _Die Ausübung der Aktienoptionen 2019 steht unter der Voraussetzung, dass der durchschnittliche Schlussauktionspreis im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) für die Aktien der 4basebio AG während der letzten 10 Börsenhandelstage vor Ausübung mindestens EUR 4,00 beträgt.'_ 7. *Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 17. Juni 2020 zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. b) Die Ermächtigung wird mit Ablauf der Hauptversammlung, auf der darüber beschlossen wird, wirksam und gilt bis zum 16. Juni 2025. c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands und innerhalb der sich aus den aktienrechtlichen Grundsätzen ergebenden Grenzen unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse oder außerhalb der Börse, letzteres insbesondere durch ein öffentliches Kaufangebot und auch unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre. Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann die Gesellschaft entweder einen Preis oder eine Preisspanne für den Erwerb festlegen. (i) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Eröffnungsauktionspreise im XETRA(R)-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor dem Erwerb ('*maßgeblicher Kurs*') um nicht mehr als 5 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Findet ein XETRA(R)-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht statt, so bestimmt sich der maßgebliche Kurs aus dem Durchschnitt der Eröffnungsauktionspreise an derjenigen Börse an der in diesen zehn Börsenhandelstagen die höchste Anzahl an Aktien der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden. (ii) Erfolgt der Erwerb der Aktien

