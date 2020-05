Mainz (ots) -Montag, 11. Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerFit trotz Corona - Tipps von Jan FitschenBesuch bei der Eulen-Frau - Bianka Wolf lebt mit EulenLeckeres Ofengemüse - Kochen mit Mario KotaskaSchulen im Corona-Stress - Lernen im Social-Distancing-ModusAktuelle Corona-Lage in China - Schaltgespräch mit Ulf RöllerGast: Eva Brenner, Moderatorin und AutorinMontag, 11. Mai 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGastronomie in Mecklenburg öffnet - Neustart unter BedingungenExpedition: Erfurt City - Unterwegs mit dem ZufallKüchenträume - Noras FleischpflanzerlMontag, 11. Mai 2020, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisGastronomie auf Abstand - Wie gehen Lokale mit Lockerungen um?Wie Russland die NATO testet - Säbelrasseln im hohen Norden20 Jahre "Tate Modern London" - Beständiger Kultur-TippIm Gespräch: Leonie von Hase - Aktuelle "Miss Germany"Montag, 11. Mai 2020, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim Niedernolte20 Jahre Enschede - Explosion einer FeuerwerksfabrikMontag, 11. Mai 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbProminente Muttertagsgrüße - Wie am Sonntag gefeiert wurdeStars ungeschminkt - Der Trend zum Auftritt ohne Make-upMontag, 11. Mai 2020, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Dokumente richtig ablegen - Digital und analogWas im Büro selbstverständlich ist, muss zu Hause nicht automatischklappen. Das Sortieren und Ablegen von Dokumenten. Auf privatenSchreibtischen herrscht das Chaos. Was ist wichtig und mussaufgehoben werden - was kann in den Müll? Während die Hälfte allermittelständischen Unternehmen den "Papierkram" bereits digitalverarbeitet, stapeln sich in Privathaushalten die Aktenordner. DennUrkunden, Zeugnisse, Verträge, Kontoauszüge, Steuerbescheide sollenimmer griffbereit sein. Muss das wirklich so sein? Wie lange sind zumBeispiel Steuerunterlagen aufzuheben? Wer soll wissen, wo wichtigeDokumente wie Vollmachten und Verfügungen zu finden sind? Was wirdbesser beim Notar hinterlegt? Der WISO-Tipp zeigt, wie "Papierkram"möglichst effizient in den Griff zu bekommen ist und welche digitalenAlternativen einfach umzusetzen und trotzdem sicher sind.Teuer oder billig: Kaffeebohnen - Tag der fairen VerbraucherCorona-Bonus für die Pflegekräfte? - Wer zahlt das versprochene Geld? Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4592536