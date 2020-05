"Sie dürften sich wieder normal bewegen - mit der nötigen Vorsicht."Bern - Personen ab 65 Jahren und solche mit Vorerkrankungen dürfen wieder an die frische Luft und einkaufen gehen. "Sie dürften sich wieder normal bewegen - mit der nötigen Vorsicht." Das gab Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag vor den Bundeshausmedien bekannt. Die epidemiologische Lage entwickle sich gut. Die Entwicklung sei "absolut zufriedenstellend", sagte Berset am Freitag vor den...

