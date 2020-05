NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag trotz eines historischen Beschäftigungseinbruch zu Handelsbeginn gefallen. Der beispiellose Einbruch am US-Arbeitsmarkt im April stützte die Anleihen nicht.



Die Beschäftigung fiel im April wegen der Corona-Krise im Rekordtempo. Der Rückgang von 20,5 Millionen war der stärkste seit Beginn der Erhebung. Die Arbeitslosenquote stieg auf 14,7 Prozent und erreichte den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem 2. Weltkrieg. Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen, da sogar noch schlechtere Daten erwartet wurden.



"Die Zahlen geben den Kahlschlag bei der Beschäftigung auf erschütternde Weise wider", kommentierte Bernd Krampen von der NordLB. Angesichts der Semi-Schließung der Volkswirtschaft sei mit dieser Entwicklung aber zu rechnen gewesen. Wie es weiter geht ist laut Krampen offen: "Der tatsächliche Verlauf dieser nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes 'kranken Welt' in diesem Jahr steht für alle in den Sternen!" .



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,131 Prozent. Fünfjährige Papiere gaben um 1/32 Punkt auf 100 9/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,315 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 107 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,654 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 25/32 Punkte auf 115 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,348 Prozent./jsl/ssc/he

