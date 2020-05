Der DAX konnte im heutigen Freitag mit dem gefühlt hundertsten Gap in den Handel starten und bewegt sich in dünner Luft unter zahlreichen Widerständen. Es bleibt trotz aller vorgetäuschter Stärke dabei. Der DAX dürfte vor einer neuen Abwärtswelle stehen. Zunächst dürfte das heutige Eröffnungsgap geschlossen werden. In der Folge dürfte der DAX Kurs auf 10.100 und 10.000 Punkte nehmen. Rund 900 Punkte sollte der DAX bald tiefer stehen. Die einzige Chance, um dieses Szenario abzuwenden hätte der DAX ...

