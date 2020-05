Für die Kommunikation mit dem Finanzmarkt musste Wirecard in der Vergangenheit immer wieder Kritik einstecken. Die Aussagen kurz vor der Veröffentlichung des Sonderprüfungsberichts in der Vorwoche rufen nun auch die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan. Eine Sprecherin der Behörde erklärte, dass die BaFin jetzt auch die Kommunikation von Wirecard unmittelbar vor dem Erscheinen des KPMG-Berichts unter die Lupe nimmt. Das berichtet am Freitag die Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte es bereits geheißen, ...

