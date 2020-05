Der Vorsitzende des Rates der Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Kevin Hassett, sagte am Freitag, er werde negative Zinssätze unterstützen, falls die Federal Reserve einen solchen Schritt in Erwägung zieht. In seinem Kommentar zum NFP Bericht argumentierte Hassett, dass die Arbeitslosenquote im Mai wahrscheinlich weiter steigen und bei etwa 20-25% ...

