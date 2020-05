(shareribs.com) London 08.05.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas fester. Auf Wochensicht stehen allerdings massive Kursgewinne an. In den USA wird eine Reduktion der Fördermengen in den nächsten Wochen erwartet. Die Ölpreise sind im bisherigen Wochenverlauf kräftig geklettert, nachdem mehrere Länder damit begonnen haben, die harschen Ausgangsbeschränkungen zu lockern. In der Folge wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...