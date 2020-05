EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG erwirbt vorzeitig die außenstehenden Anteile an der EASY APIOMAT GmbHDGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG erwirbt vorzeitig die außenstehenden Anteile an der EASY APIOMAT GmbH08.05.2020 / 17:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - EASY SOFTWARE AG erwirbt vorzeitig die außenstehenden Anteile an der EASY APIOMAT GmbH -Mülheim an der Ruhr, 8. Mai 2020. Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE000A2YN991, WKN A2YN99) hat sich heute mit den übrigen Gesellschaftern ihrer rund 81 %-igen Tochtergesellschaft EASY APIOMAT GmbH auf eine vorzeitige Abwicklung des zweiten Teilerwerbs der ehemaligen Apinauten GmbH in Form eines vorzeitigen Erwerbs der außenstehenden Anteile an der EASY APIOMAT GmbH verständigt. Der Kaufpreis für den Erwerb der verbleibenden Anteile beläuft sich auf rund TEUR 1.850. Mit der Festlegung des Kaufpreises sind hierfür im Konzernabschluss der EASY SOFTWARE AG gebuchte Finanzverbindlichkeiten in Höhe von rund TEUR 1.600 aufzulösen, wodurch ein entsprechender Sonderertrag entsteht.Die EASY SOFTWARE AG hatte im Dezember 2018 einen Kaufvertrag über 72,3 % der Geschäftsanteile an der Apinauten GmbH, Leipzig, geschlossen. Dieser sah vor, dass die Apinauten GmbH mit der 100 %-igen Tochtergesellschaft der EASY SOFTWARE AG, der EASY ENTERPRISE SERVICES GmbH (heute: EASY APIOMAT GmbH) verschmolzen wird und im Jahr 2020 ein Erwerb der verbleibenden Anteile erfolgt (vgl. hierzu Ad-hoc-Mitteilung vom 27. Dezember 2018).EASY SOFTWARE AG Der VorstandKontakt: Oliver Krautscheid08.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE000A2YN991 WKN: A2YN99 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1039933Ende der Mitteilung DGAP News-Service1039933 08.05.2020 CET/CEST