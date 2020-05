Der Bitcoin knüpft am Freitagnachmittag an die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage und Wochen an. Auf 24-Stunden-Sicht legt er dabei über fünf Prozent zu und nähert sich damit wieder der Marke von 10.000 Dollar an. Ein Ausbruch wäre in doppelter Hinsicht extrem stark. Die runde 10.000er-Marke gilt üblicherweise vor allem als psychologisch wichtig, doch diesmal ist sie auch aus charttechnischer Sicht spannend: In diesem Bereich verläuft der vom Allzeithoch 2017 ausgehende, langfristige Abwärtstrend. ...

