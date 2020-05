Chinas Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die internationale Führung im KI-Bereich zu übernehmen. Kann Deutschland davon profitieren oder gerät die Bundesrepublik ins Hintertreffen? Im Juli 2017 veröffentlichte der chinesische Staatsrat den sogenannten "Entwicklungsplan für künstliche Intelligenz der neuen Generation". Innerhalb des kommenden Jahrzehnts will die Regierung eine KI-Industrie im Wert von über 150 Milliarden Euro aufbauen und bis 2030 in diesem Bereich Weltmarktführer werden. Allein in den Jahren zwischen 2018 und 2021 soll sich das Marktvolumen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...