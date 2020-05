K+S kappt die Dividende für das vergangene Jahr und erwägt, inmitten der Corona-Krise Staatshilfen in Anspruch zu nehmen.Der Dividendenvorschlag soll von 0,15 auf die gesetzliche Mindestdividende von 0,04 Euro je Aktie gesenkt werden, kündigte der Salz- und Düngemittelkonzern an. Die Anpassung der Dividende sei notwendig, um die Förderfähigkeit durch einen staatlich abgesicherten Kredit der KfW für das Unternehmen zu wahren.Aufgrund der weiterhin bestehenden Verunsicherung an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...