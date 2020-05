ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der Aktienmarkt in der Schweiz zum Wochenausklang verbucht. Mit Erleichterung nahmen die Anleger die Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt auf. Die Unterhändler der USA und Chinas haben ihre Absicht bekräftigt, das Handelsabkommen in die Tat umzusetzen. Zudem fielen US-Arbeitsmarktdaten nicht ganz so katastrophal aus wie befürchtet. Getragen wurden die Märkte ferner von der allmählichen Lockerung der zahlreichen durch die Corona-Pandemie verursachten Beschränkungen. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.665 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,74 (zuvor: 57,75) Millionen Aktien.

Der Markt wurde gebremst durch die Verluste bei den großen Pharmawerten, die den zweiten Tag in Folge nachgaben. Teilnehmer sagten, dass mit der erhöhten Risikobereitschaft auch die anderen Branchen in den Blick kämen. Pharmawerte haben in jüngster Zeit doppelt profitiert: zum einen als defensive Werte, zum zweiten als Hoffnungsträger in der Corona-Krise. Nun fielen Roche um 0,2 Prozent und Novartis um 0,6 Prozent.

Auch Bankenwerte blieben hinter dem breiten Markt zurück. UBS schlossen unverändert und Credit Suisse verloren 0,4 Prozent. Die Analysten der LBBW sehen UBS nur noch als Halte- und nicht mehr als Kaufposition. Die LBBW-Analysten sehen den hohen Provisionsüberschuss im ersten Quartal positiv. Die globale Covid-19-Rezession dürfte im zweiten Halbjahr 2020 aber spürbar schwächere Niveaus hervorrufen. Einen Unsicherheitsfaktor für die Aktie stelle die im Raum stehende 5,1-Milliarden Franken schwere Belastung aus dem Pariser Erstinstanzurteil vom Februar 2019 dar.

Die Luxusgüterwerte profitierten von der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Richemont verteuerten sich um 2 Prozent und Swatch um 1,6 Prozent. Konjunkturzykliker wie ABB (+ 1,5 Prozent), Adecco (+1,6 Prozent) und Lafargeholcim (+1,3 Prozent) waren erneut gefragt. Stärkste Werte im Leitindex SMI waren Geberit (+2,3 Prozent) und Swisscom (+2,4 Prozent).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2020 11:37 ET (15:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.