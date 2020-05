FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz (detailliert) (Call 10.30 h) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: QSC, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen 08:30 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen 12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AST: Cimic Group, Q1-Zahlen USA: Mylan, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Insolvenzen, Februar 2020 einschließlich Trendindikator für März und April 2020 10:00 ITA: Industrieproduktion 03/20 SONSTIGE TERMINE DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + Corona-Kabinett 12:30 Bundespressekonferenz + Gremiensitzungen der Bundesparteien + 1400 Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, sachsen-anhaltinischem Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (beide CDU) mit Mitarbeitern des Gesundheitsamtes Wernigerode BEL: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit 15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi