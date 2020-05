FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag fester ins Wochenende verabschiedet. Stützend wirkten konziliantere Töne im US-chinesischen Handelsstreit, der zuletzt wieder an Schärfe gewonnen hatte. Die Unterhändler beider Länder haben ihre Absicht bekräftigt, das Handelsabkommen in die Tat umzusetzen. "Nach den jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump ist dies eine große Erleichterung, sagte Milan Cutkovic, Analyst des Brokerhauses Axitrader. "Denn ein Handelskrieg wäre in der aktuellen Situation das Letzte, was die Weltwirtschaft gebrauchen könnte", ergänzte er.

Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 10.904 Punkte. Nicht ganz so katastrophal wie befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten setzten keine nachhaltigen Akzente am Markt. Im April ging die Zahl der Beschäftigten um 20,5 Millionen zurück - erwartet wurde eine Zahl von 21,5 Millionen. Auch die Arbeitslosenquote blieb mit 14,7 Prozent unter der Schätzung von 16 Prozent. Nach Einschätzung der Commerzbank (Coba) ist die Lage am US-Arbeitsmarkt aber wesentlich schlechter, als dies durch die Daten deutlich werde.

Siemens hat im abgelaufenen Quartal überraschend viel verdient. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,80 Euro deutlich über den erwarteten 0,69 Euro. Dass Siemens den Ausblick gekappt habe und das laufende dritte Quartal des Geschäftsjahres schwierig werde, sei wegen der Corona-Pandemie keine Überraschung, hieß es im Handel. Positiv wertete die Citigroup, dass der Technologiekonzern an der Abspaltung von Siemens Energy im September festhalte. Siemens stiegen 4,8 Prozent.

Index-Anpassungen im TecDAX und SDAX

Nach einer Kaufempfehlung durch Metzler ging es für Heidelbergcement um 5,6 Prozent nach oben. Völlig unterschiedlich haben sich im abgelaufenen Quartal die verschiedenen Geschäftsbereiche bei Rheinmetall entwickelt. Während der Bereich für die Autozulieferung schwach abgeschnitten hat, entwickelte sich der Bereich Verteidigung gut und bügelte die Schwäche bei Automotive aus. Für die Aktie ging es nach volatilem Verlauf um 0,5 Prozent nach oben. Nach Zahlen verloren K+S 1,4 Prozent.

Bechtle stiegen um 4,2 Prozent. Die Zahlen für das erste Quartal lagen leicht über den Schätzungen. Der Kurs des IT-Dienstleisters markierte ein neues Allzeithoch bei 150,50 Euro.

Zum Schlusskurs vom Donnerstagabend haben Eckert & Ziegler den Platz von Isra Vision im TecDAX eingenommen. Grund ist die Übernahme von Isra Vision durch Atlas Copco. Den Isra-Platz im SDAX nehmen nun Zeal Network ein. Eckert & Ziegler verloren 1,6 Prozent, Zeal Network gewannen 3,2 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,8 (Vortag: 102,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,35 (Vortag: 4,02) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und sieben -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.904,48 +1,35% -17,70% DAX-Future 10.902,50 +1,46% -16,71% XDAX 10.907,50 +1,58% -16,96% MDAX 23.965,21 +0,94% -15,36% TecDAX 2.982,99 +1,15% -1,06% SDAX 10.685,35 +1,08% -14,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,76 -21 ===

