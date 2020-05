Der EuroStoxx50 klettert letztlich um 0,96 Prozent auf 2908,11 Punkte.Paris - Ungeachtet desaströser Arbeitsmarktzahlen aus den USA sind die europäischen Börsenkurse am Freitag gestiegen. Nach der Berg- und Talfahrt der vergangenen Tage stützten zunehmende Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen in vielen Staaten weiter. Der EuroStoxx 50kletterte letztlich um 0,96 Prozent auf 2908,11 Punkte. Die Hürde von 2900 Zählern konnte er erstmals in dieser Woche überwinden.

Den vollständigen Artikel lesen ...