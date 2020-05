MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Tag des Sieges in Russland:



"Der Tag des Sieges schweißt die Russen zusammen wie kaum ein anderes Ereignis. In diesem Jahr sollte er zum 75. Jahrestag des Triumphes besonders prachtvoll begangen werden. Als militärische und politische Machtdemonstration des heutigen Russlands mit dem Präsidenten Wladimir Putin an der Spitze. Stattdessen herrscht Leere auf dem Roten Platz: Das Riesenreich musste der Coronana-Pandemie Tribut zollen, die Parade ist verschoben. Der Kampf gegen die Seuche verdeutlicht die Schwächen des Landes. Das Gesundheitssystem ist völlig überfordert. Das zeigt sich auch in anderen Staaten. Doch der Widerspruch zwischen den Ansprüchen einer Führungsmacht und den erschreckenden Zuständen in den Weiten Russlands ist besonders eklatant. Die Seuche wird Spuren hinterlassen bis hinauf in die Staatsspitze. Putin will 2024 wieder Präsident werden. Bekommt er die Krise nicht in den Griff, könnte ihm das Volk diesmal die kalte Schulter zeigen."/yyzz/DP/he

