WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Besuchen in Altenheimen am Muttertag:



"Corona-Balanceakt in den Altenheimen am Muttertag Muttertag in Isolationshaft oder mit Ansteckungsgefahr? Politik und Heimbetreiber befinden sich in einer klassischen Looser-Situation: Wie man es macht, es ist verkehrt. Vor allem, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Sorge berechtigt war. Eine betagte 92-Jährige erzählt unter Tränen: "Ich weiß nicht, ob ich meine Enkel jemals wiedersehe." Die Betroffenen dürfen so reden. Es ist ihr Leben und ihre Risikoabwägung. Die Verantwortlichen im Heim müssen aber alle Bewohner im Blick haben. Es ist wie bei allen Corona-Entscheidungen dieser Tage: Ein Balanceakt, den alle Beteiligten leisten müssen."/yyzz/DP/he

