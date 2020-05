Nachdem wir in NatGas die hinterlegte Position bei $1.92 noch einmal zu 50% gehedgt haben, nimmt die Volatilität deutlich zu. Auch wenn die Bullen für einen Moment ein neues Zwischenhoch ausbauen konnten, dreht der Markt letzte Woche zum Wochenschluss wieder nach Süden ab nur um bereits Freitags wieder im Plus zu öffnen. Erwartungen zu Erdgas Wir gehen in der anstehenden Handelswoche noch einmal von tieferen Notierungen im Bereich von $1.77 - $1.69 aus, bevor der Markt sich wieder stabilisiert, ...

