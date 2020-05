Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) und die Mutares SE &Co. KGaA.(ISIN: DE000A2NB650) verfolgen ähnliche Unternehmensstrategien mit unterschiedlichen Branchenschwerpunkten. Wenn man allein die Aktienkursentwicklung seit dem 01.03.2020 betrachtet, gibt es eigentlich eine klare Antwort: Aurelius notierte am am 02.03.2020 bei Markteröffnung bei 27,30 EUR, am Freitag, den 08.05.2020 bei Börsenschluss bei 15,72 EUR - Kurshöchststand in den letzten 52 Wochen: 45,04 EUR. Mutares notierte am am 02.03.2020 bei Markteröffnung bei 10,90 EUR, am Freitag, den 08.05.2020 bei ...

