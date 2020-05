Die Lufthansa-Gruppe will in ihren Flugzeugen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nur noch Wasser in Flaschen verteilen. "Wir schränken das Angebot ein, um den Kontakt zwischen dem Kabinenpersonal und Passagieren zu minimieren", sagte ein Lufthansa-Sprecher der "Welt am Sonntag".



Als Schutz gegen eine Verbreitung des Coronavirus müssen die Passagiere an Bord auch Gesichtsmasken tragen. Die Lufthansa und ihre Tochter-Airlines Eurowings und Swiss wollen im nächsten Monat wieder zahlreiche Urlaubsregionen anfliegen, darunter auch Mallorca, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung eigener Informationen. Auf diesen neuen Strecken gilt dann die Wasserflaschenregel.

