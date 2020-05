Mit der Wiederaufnahme der Aktienrally vom März und April müssen sich Anleger Experten zufolge noch gedulden. Das jüngste Hin und Her der Kurse signalisiere, dass eine nachhaltige Entspannung in der Coronavirus-Krise noch nicht in Sicht sei, sagt Weberbank-Analyst Marthel Edouard.

