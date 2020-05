BERLIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat einen Zuschuss von 1000 Euro pro Mitarbeiter in der Tourismusbranche gefordert. "Wir brauchen dringend ein Konjunkturprogramm für die Tourismusbranche", sagte Schwesig "Bild am Sonntag". Kaum ein Wirtschaftszweig sei in den letzten Wochen so schwer getroffen worden wie der Tourismus. "Und es ist erkennbar, dass die Branche noch eine Weile mit Einschränkungen leben muss", sagte Schwesig. "Deshalb brauchen wir einen Zuschuss von 1000 Euro pro Mitarbeiter."/zeh/DP/zb

