MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann sieht Fußball-Profis mit Ängsten vor dem Coronavirus sowie Einsatzbedenken in Bundesliga-Geisterspielen in einer komplizierten Position. "Für diese Spieler ist die Situation schwieriger. Es gilt für sie umso mehr, sich umfassend zu informieren und dann zu entscheiden. Den Mannschaftsärzten kommt hier auch psychologisch eine wichtige Rolle zu", sagt der Sportpsychologe der deutschen Nationalmannschaft im Interview der Deutschen Presse-Agentur.



"DFB und DFL haben mit ihrer Taskforce ein detailliertes, meines Erachtens sehr gutes Konzept entwickelt, das maximalen Schutz bietet und ausdrücklich die Freiwilligkeit der Teilnahme vorsieht", sagt der 59-Jährige, der beim DFB seit 2004 zum Betreuerstab der Nationalelf gehört und dort eng mit Bundestrainer Joachim Löw zusammenarbeitet. "Aber sich dagegen zu entscheiden ist nicht so einfach, denn es gibt ja verständlicherweise auch unausgesprochene Erwartungen von Seiten des Vereins beziehungsweise von den Kollegen und Fans", sagt Hermann.



Falls Spieler sagen sollten, "dass sie sich große Sorgen machen und nicht spielen wollen, muss das akzeptiert werden", erklärt Hermann: "Aber nach allem, was ich an Informationen habe, freut sich die ganz große Mehrheit der Spieler und Trainer einfach sehr darauf, dass es wieder losgeht, wenn auch unter ungewohnten Bedingungen."



Die Profis, Trainer und Betreuer werden aktuell regelmäßigen Corona-Tests unterzogen. Es gab dabei einige positive Befunde. Diese Spieler werden vom jeweiligen Team isoliert. "Getestet zu werden bedeutet immer, dass man sich mit einer möglichen Gefahr auch im Kopf auseinandersetzt. Letztlich schaffen sie aber Sicherheit und bauen damit Ängste ab", sagt Hermann. Die Bundesligateams befinden sich vor den ersten Spielen am kommenden Wochenende aktuell in Trainingslagern mit klaren Hygienevorschriften./kbe/DP/zb

