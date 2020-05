BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat in einer aktuellen Umfrage wieder einen deutlichen Vorsprung vor den Grünen. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" kommen die Sozialdemokraten auf 17 Prozent (plus 2 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche), die Grünen nur noch auf 14 Prozent (minus 1). Die Union legt einen Punkt zu und erreicht 38 Prozent. Im am Samstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer war sie sogar auf 40 Prozent gekommen. Die AfD bleibt im Sonntagstrend bei 12 Prozent, Linke und FDP verlieren jeweils einen Punkt und kommen auf 8 Prozent (Linke) und 5 Prozent (FDP)./zeh/DP/zb

