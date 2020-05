Jedes Jahr reisen zahlreiche ausländische Erntehelfer in die Schweiz, um bei der Ernte von Spargel, Erdbeeren und Co. zu helfen. Wegen Corona sind in diesem Jahr dabei vermehrt Schweizer Hände im Einsatz, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid - auch auf einem Spargelhof im bernischen Vechigen. Bildquelle: Shutterstock.com Anlässlich eines Medienanlasses des Berner...

Den vollständigen Artikel lesen ...