FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Karlsruher Urteil:



"Regierungschef Morawiecki [jubelt] über den Richterspruch aus Karlsruhe. Sollte Warschau sich jetzt auch herausnehmen, letztgültig über ausbrechende Rechtsakte der EU zu urteilen, rutscht die Union noch tiefer in die Krise. Die Richter in Karlsruhe hätten das leicht voraussehen können. Schließlich haben sie selbst immer wieder vor dem Verfall der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn gewarnt. Der Konflikt um das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank sollte deshalb nicht weiter eskalieren. Ein Vertragsverletzungsverfahren käme nur in Betracht, wenn sich die Bundesbank unter Verweis auf das Karlsruher Urteil aus dem Programm zurückzöge. Nicht nur dessen wirtschaftspolitische Auswirkungen sollten abgewogen werden, sondern auch die Folgen für die Rechtsgemeinschaft."/yyzz/DP/he

