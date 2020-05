Zürich (awp/sda) - Der Zementkonzern LafargeHolcim hat den Verfall einer Transaktionsfrist auf den Philippinen bekanntgegeben. Dabei geht es um eine Vereinbarung mit der San Miguel Corporation für den Verkauf seines gesamten Anteils von 85,7 Prozent an Holcim Philippines, wie es in der Nacht auf Montag in einer Medienmitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...