Der amerikanische Reifenhersteller Cooper Tire & Rubber Company (ISIN: US2168311072, NYSE: CTB) schüttet weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 10,5 US-Cents je Aktie aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. Juni 2020 (Record date: 1. Juni 2020). Dies ist die insgesamt 193. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge. Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 0,42 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von ...

