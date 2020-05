Der amerikanische Industriekonzern Cabot Corporation (ISIN: US1270551013, NYSE: CBT) zahlt am 12. Juni 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,35 US-Dollar je Anteilsschein an seine Aktionäre. Record date ist der 29. Mai 2020. Auf das gesamte Jahr gerechnet werden 1,40 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 32,49 US-Dollar (Stand: 8. Mai 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei ...

