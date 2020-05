man darf gespannt sein, ob die Börsenweisheit "Sell in May ..." auch in diesem Jahr bestätigt wird. Schließlich wird damit ein Abschnitt der Schwäche prognostiziert, die erst im September enden soll. Eine Auswertung der vergangenen 40 Jahre offenbart, dass an diesem Leitsatz tatsächlich etwas dran ist. Vor allem zu beachten ist dabei im Moment allerdings der Zeitraum von August bis September! So stellen diese beiden Monate die mit Abstand schlechteste Phase im Jahresverlauf dar. Zudem ist dieser ...

