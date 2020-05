Medienmitteilung

Zug, 11. Mai 2020

LafargeHolcim informiert über den Verfall der Transaktionsfrist in den Philippinen

Im Mai 2019 hat LafargeHolcim eine Vereinbarung mit der San Miguel Corporation für den Verkauf seines gesamten Anteils von 85.7 Prozent an Holcim Philippines Inc.abgeschlossen, vorbehaltlich behördlicher und regulatorischer Genehmigungen, inklusive der Genehmigung durch die Philippinische Wettbewerbsbehörde (Philippines Competition Authority (PCC)).

Die PCC hat die Transaktion nicht im vorgegebenen Zeitrahmen genehmigt mit der Konsequenz, dass die Vereinbarung verfallen ist.

In der aktuellen, beispiellosen COVID-19 Krise hat die Gesundheit aller Mitarbeitenden sowie die Unterstützung der Partner und Gemeinschaften, stets im Einklang mit den lokalen, behördlichen Anweisungen, erste Prioriät für Holcim Philippines. Die Gruppe ist sehr stolz, wie schnell sich alle Mitarbeitenden an die neue Realität angepasst haben. Beispielsweise haben sich die Teams mit ausserordentlichem Engagement an der Bereitstellung von Nahrung, Wasser und anderen lebenswichtigen Produkten für die lokale Bevölkerung sowie medizinischer Schutzausrüstung für Regierungsmitarbeiter beteiligt.

Der Bausektor spielt eine wichtige Rolle, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Holcim Philippines hat den Betrieb in drei von vier integrierten Zementfabriken bereits wieder aufgenommen und ist gut positioniert, um sich schnell und effizient zu erholen. In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden, freut sich die Gruppe darauf, das starke und nachhaltige Wachstum des Landes zu unterstützen, sobald die Krise vorbei ist.

Als der führende Baumaterialanbieter des Landes, betreibt Holcim Philippines von Luzon nach Mindanao ein einzigartiges Produktions- und Vertriebsnetz, nah an urbanen Zentren, wo Baumaterialien am meisten benötigt werden. LafargeHolcim wird sich nun darauf konzentrieren, seine führende Position in den Philippinen - eines der am schnellsten wachsenden Länder im Raum Asien-Pazifik - basierend auf einer starken Markenbekanntheit, einer treuen Kundenbasis sowie loyalen Mitarbeitenden, weiter auszubauen.

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen und in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton und Lösungen & Produkte. Das Unternehmen hat die Ambition, bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen branchenweit Massstäbe zu setzen und den Übergang zum kohlenstoffarmen Bauen voranzutreiben. Mit der umfassendsten Forschungs- und Entwicklungsorganisation der Branche sollen kontinuierlich hochwertige, nachhaltige Baustoffe und Baulösungen für die weltweiten Kunden entwickelt und gefördert werden - vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. LafargeHolcim beschäftigt über 70 000 Mitarbeitende in über 70 Ländern und verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl LafargeHolcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von LafargeHolcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von LafargeHolcim (verfügbar im Internet unter www.lafargeholcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. LafargeHolcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.