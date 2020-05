FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1DP XFRA NO0010816093 ELKEM ASA NK 5

CNWK XFRA DE000A1K0227 CO.DON AG INH. O.N.

A5SU XFRA US04626D1072 ASTON MART.LA.UADR LS-001

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001

WRG XFRA IT0005138703 ORSERO S.P.A.

