Die meisten Anleger erwarten einen recht freundlichen Auftakt in die neue Handelswoche. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden. Allerdings ist in den Daten am frühen Montagmorgen auch ein ungewohntes Muster zu sehen, das nur äußerst selten zu beobachten ist.

