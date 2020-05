Tobias Rölz wird per 1. Juli 2020 in die Gruppenleitung befördert und den neuen Bereich Market & Digital Services verantworten.Dierikon - Komax hat in den vergangenen Jahren stark in die Digitalisierung investiert und innovative, digitale Lösungen für die automatisierte Kabelverarbeitung entwickelt. Um die Digitalisierung auch im Vertrieb und Service noch stärker voranzutreiben, führt Komax die IT, das digitale Business sowie den globalen Vertrieb und Service in einer Einheit zusammen. Tobias Rölz...

