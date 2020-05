flatex Morning-news Öl (WTI) (11.05.2020)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) hatte sich in den letzten beiden Wochen an der US-Terminbörse NYMEX mehr als verdoppelt. Angesichts der bereits starken Turbulenzen am Ölmarkt geht das Gros der Markteilnehmer offenbar davon aus, dass die schlimmsten Marktverwerfungen bereits der Vergangenheit angehören. Außerdem könnten die kommenden Produktionskürzungen der OPEC+ und die Kürzungen in den USA und Kanada zu einem weiteren Turnaround bei Öl beitragen. Die vermehrten Lockerungen der aufgrund der Corona-Krise erlassenen Ausgangsbeschränkungen/stay-at-home-Orders/Lockdowns könnten obendrein dazu beitragen, dass in absehbarer Zeit wieder mehr Rohöl und Rohölderivate benötigt werden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 22. April 2020 bei 6,50 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 07. Mai 2020 bei 26,74 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die nächsten Widerstände kämen bei 26,74 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 29,68/31,51/34,46 und 39,23 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 21,96/19,01/16,62/14,24/11,18 und 6,50 US-Dollar in Betracht auszumachen.

Long: DE000MC8V6J0 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Jun20

Short: DE000MC8W315 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Jun20

