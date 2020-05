Credit Unternehmensmeldungen:Am Freitag, ein Feiertag in Großbritannien, war keine Aktivität am europäischen Primärmarkt zu beobachten. Dennoch war in der abgelaufenen Woche mit einem Primärmarktvolumen von rund EUR 42 Mrd. bis inklusive Donnerstag ein reges Aufkommen zu verzeichnen. Damit wurde über alle Segmente hinweg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein um 29 % höheres Volumen verzeichnet. Die Risikoprämienentwicklung des EUR Sekundärmarktes schien letzte Woche weniger unterstützend zu sein. Insgesamt wurden bei allen von uns verfolgten EUR Benchmarkindizes geringe Spreadausweitungen im Wochenverlauf verzeichnet - EUR Non-Fin IG: +6 BP, ...

