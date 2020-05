Zürich (awp) - Die Schweizer Böse wird am Montag fester gesehen. Den positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost werde sich die Schweiz wohl auch anschliessen, heisst es am Markt. Am Freitag hatte die Wall Street trotz desaströser Arbeitsmarktdaten deutlich zugelegt. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit fiel heftig, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...