FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future dreht nach dem Übergang vom asiatisch in den europäisch geprägten Handel etwas ins Plus. Gegen 8.15 Uhr steigt er um 5 Ticks auf 173,67 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 173,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,74, das -tief bei 173,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 12.700 Kontrakte.

Der Aufwärtstrend verläuft laut Helaba bei 173,22. Auf eine Hürde stoße der Future bei 174,55.

May 11, 2020 02:22 ET (06:22 GMT)

