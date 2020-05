FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchener hätten einige beruhigende Signale ausgesendet und dürften für die Zeit nach der Krise gut aufgestellt sein, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie um durchschnittlich sechs Prozent an./kro/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 04:15 / GMT



DE0007236101

