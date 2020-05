Der Aktienkurs von Nike steht vor dem Überwinden der wichtigen Chartmarke bei 90 US-Dollar. Im Erfolgsfall könnte das Papier mittelfristig bis auf 102 US-Dollar steigen, was beim gehebelten Turbozertifikat einem Zugewinn von 55 % entspricht. Das Fiskaljahr bei Nike endet am 31. Mai. Im Jahr 2020 überspannt Nike's 4. Quartal exakt jenes realwirtschaftliches Desaster, welches der Covid 19-lock down hinterlassen hat. Ohne die billionenschweren Hilfspakete der Regierungen und der Notenbanken würden ...

