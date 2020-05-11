Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 11.05.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 628 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JFG6 ISIN: CA0106791084 Ticker-Symbol: TQL 
Tradegate
11.05.20
09:07 Uhr
5,700 Euro
+0,286
+5,28 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
NYSE Arca Gold Miners
1-Jahres-Chart
ALACER GOLD CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALACER GOLD CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,5805,77410:00
5,6505,75009:10
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALACER GOLD
ALACER GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALACER GOLD CORP5,700+5,28 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.