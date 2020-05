Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal HeidelbergCement. Der DAX-Konzern hatte mit seinen Quartalszahlen die Märkte in der vergangenen Woche positiv überrascht. Das kommt auch bei den Analysten positiv an, z.B. beim Bankhaus Metzler. Marco Uome mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.