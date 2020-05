NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Kernfrage sei, wie der Bergbaukonzern sein Marktvolumen stärker als die Konkurrenz vergrößern könne, schrieb Analyst David Symonds in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Zuge des Verkaufs des Amerika-Geschäfts rücken aus Sicht des Experten zudem die Betriebskosten in den Fokus./ssc/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 06:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 06:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

