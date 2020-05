Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar knapp behauptet gezeigt. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,0839 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Freitagnachmittag mit 1,0843 Dollar festgelegt. Auf diesem Niveau hatte die Gemeinschaftswährung auch am Abend im US-Handel tendiert.Der US-Arbeitsmarktbericht habe am Freitag zu keinen nennenswerten Impulse ...

