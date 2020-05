Bern (ots) - In der Schweiz werden jährlich rund 870'000 Occasionsfahrzeuge verkauft. Doch über 90% der im Internet angebotenen Fahrzeuge gehören professionellen Anbietern. Eine neue Dienstleistung des TCS ermöglicht nun auch Privatpersonen den sorgen- und mühelosen Verkauf ihres Autos von Privat zu Privat. Verkäufer und Käufer profitieren vom Direktverkauf sowie von der neutralen und professionellen Bewertung und Vermittlung des Fahrzeugs durch den TCS.Der Occasionsmarkt in der Schweiz boomt. Die grösste Handelsplattform der Schweiz verzeichnet permanent rund 150'000 Fahrzeuge und monatlich rund 1.8 Millionen Interessierte. Die meisten Angebote stammen jedoch von professionellen Anbietern, da den meisten Privatpersonen der Verkauf zu aufwändig oder kompliziert ist. Ein neues Angebot des TCS schafft hier Abhilfe.TCS vermittelt GebrauchtwagenDie neue Dienstleistung des TCS nimmt Privatverkäufer viel Arbeit ab und garantiert gleichzeitig eine professionelle und faire Abwicklung. Als erstes durchläuft das Fahrzeug den TCS Occasion Test. Aufgrund dessen wird der Marktpreis bestimmt und eine transparente und attraktive Verkaufsdokumentation erstellt und im Internet auf Autohandelsplattformen publiziert. Schliesslich vermittelt der TCS dem Verkäufer ausschliesslich ernsthafte Kaufinteressenten. Dieses Vorgehen garantiert ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und steigert die Transparenz für alle Beteiligten.Verkäufer und Käufer profitierenDer Verkäufer profitiert von der Expertise und dem guten und neutralen Ruf des TCS. Die vom TCS erbrachte Leistung wird erst bei einem erfolgreichen Verkauf des Fahrzeugs bezahlt. Der Verkäufer trägt somit Null Risiko und erhält mehr Geld für den Verkauf an eine Privatperson.Der Käufer wiederum profitiert vom unabhängigen und professionellen Occasion Test des TCS und weiss haargenau in welchem Zustand das Fahrzeug ist. Ausserdem kann er sicher sein, dass er einen marktgerechten Preis für das Fahrzeug bezahlt.Der Autoverkauf wird an verschiedenen Kontaktstellen des TCS in der ganzen Schweiz angeboten und kennt keine Einschränkung was Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs betrifft. Je nach Zustand des Fahrzeuges kann auch eine Entsorgung empfohlen werden.Technische Zentren und Trainingspisten wieder in BetriebAlle 21 technischen Zentren des TCS und der TCS Sektionen sind nach dem Corona Lockdown wieder offen und bieten unter Einhaltung der Bundesvorschriften bez. Abstand und Hygiene die gesamte Palette ihrer Dienstleistungen wieder an. Ebenso wurde heute der Betrieb in den TCS Fahrtrainingszentren im möglichen Rahmen wieder aufgenommen. Zur Zeit sind Kurse mit maximal 4 Teilnehmern möglich.Weitere Informationen sowie die verschiedenen Angebote inkl. Preise sind im Internet unter www.tcs.ch/autoverkauf ersichtlich.Pressekontakt:Kontakt: Daniel Graf, Mediensprecher TCS, 058 827 34 41,daniel.graf@tcs.chwww.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100847663