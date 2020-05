NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 90 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe Raum für eine steigende Bewertung, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Geschäftsquartal habe der Trend zur Volatilität jedoch angehalten, daher bleibe unter anderem eine stabilere Zielerfüllung Bedingung für eine Neubewertung./ssc/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 19:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 12:15 / BST



ISIN: DE0007236101

